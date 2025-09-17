Multas millonarias y suspensión de eventos: así castigará Neuquén a deudores alimentarios

La Legislatura de Neuquén dio un paso más en la lucha contra la mora alimentaria. La Comisión de Hacienda y Presupuesto, Cuentas y Obras Públicas (B) emitió despacho favorable al proyecto que restringe el acceso a espectáculos, eventos deportivos y culturales, fiestas populares y actividades masivas a las personas registradas como deudores de la cuota alimentaria o en el listado de “Violencia Familiar y de Género”.

La iniciativa, impulsada por el diputado Francisco Lepore (Avanzar), fue aprobada por unanimidad tras incorporar modificaciones respecto del valor de las multas por infracción. Según la redacción final, los asistentes que incumplan la norma podrán recibir sanciones económicas progresivas de hasta 10 JUS, graduadas según la gravedad y reiteración del incumplimiento. JUS es un valor de referencia que se usa en el Poder Judicial y se actualiza periódicamente. Actualmente 1 JUS equivale a $70.292,81.

Por su parte, los organizadores de eventos también estarán sujetos a penalidades que oscilan entre el 2% y el 10% de la recaudación total, también progresivas, y en casos de reiteración podrían enfrentar incluso la suspensión temporal para organizar futuras actividades. Los fondos recaudados serán destinados a campañas de concientización sobre la responsabilidad parental y el cumplimiento de la cuota alimentaria, así como a la erradicación de la violencia de género.

“Con esta medida buscamos reforzar la responsabilidad parental y proteger los derechos de los niños, además de asegurar que los eventos públicos se desarrollen con respeto a la ley”, explicó Lepore.

La norma prevé además que toda publicidad y puntos de venta de entradas deberán incluir una leyenda informativa sobre la prohibición, garantizando así que los asistentes estén previamente informados.

El despacho aprobado ahora pasará al recinto para su tratamiento en sesión plenaria, donde se definirá la sanción final y la reglamentación detallada de la ley, incluyendo los criterios de aplicación de las multas y la determinación de la cantidad mínima de espectadores en cada evento.