Llegaron casi 10 mil metros de rieles para renovar las vías del Tren Patagónico

El Tren Patagónico ya tiene en sus depósitos 9.860 metros lineales de rieles, un material clave que será destinado a las cuadrillas de trabajo para intensificar las tareas de renovación y mantenimiento de la traza que une Viedma con San Carlos de Bariloche. La entrega forma parte de una gestión iniciada en 2016 que contempla un total de 31.600 metros y que recién ahora comenzó a concretarse.

El arribo de los rieles es el resultado de un trabajo conjunto entre el Gobierno Provincial, el Ministerio de Obras y Servicios Públicos, del que depende la empresa ferroviaria, y el Ministerio de Hacienda. Después de años de gestiones, el material finalmente está en Río Negro y representa un paso firme en el proceso de modernización de la infraestructura ferroviaria.

El traslado demandó una logística compleja. Primero se cargaron y acondicionaron en la estación Adela, en Chascomús. Desde allí fueron transportados en vagones especiales hasta el Área Metropolitana de Buenos Aires y luego enviados a los depósitos del Tren Patagónico y a las zonas de obra previstas a lo largo de la traza rionegrina.

Con este nuevo stock, las cuadrillas ya cuentan con el insumo fundamental para acelerar las tareas de reparación de vías, mejorar la seguridad del servicio y sostener un plan de mantenimiento constante. El objetivo es consolidar un corredor ferroviario moderno y confiable entre la capital provincial y la cordillera, que fortalezca tanto el transporte de pasajeros como el de cargas.