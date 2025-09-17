Recuperaron más de 50 ovinos robados en la zona de Pilcaniyeu

La Brigada Rural de la Policía de Río Negro recuperó más de 50 ovinos robados durante un allanamiento realizado este martes en el paraje Cerro David, en jurisdicción de Pilcaniyeu. El procedimiento se activó tras la denuncia de un productor rural que reportó la sustracción de ganado en pie. En el establecimiento privado allanado, los efectivos detectaron ejemplares con la señal identificatoria del denunciante, lo que permitió iniciar las actuaciones judiciales correspondientes.

Durante el mismo operativo, también revisaron el vehículo en el que se movilizaba el imputado y constataron que se trataba de una motocicleta con pedido de secuestro vigente por robo, emitido en una dependencia policial de Bariloche en el mes de julio pasado. El hallazgo refuerza la hipótesis de encubrimiento y vinculación con otros delitos rurales y urbanos. La moto fue incautada y quedó a disposición de la Justicia

Los animales recuperados permanecen en el establecimiento rural, bajo la custodia del imputado en carácter de depositario judicial. La causa fue caratulada como presunto abigeato, con intervención de la Fiscalía correspondiente. Desde la fuerza se destacó la articulación entre unidades rurales y judiciales, que permitió avanzar en la investigación y recuperar el patrimonio del productor afectado.

En el procedimiento hallaron una motocicleta con pedido de secuestro

El abigeato continúa siendo uno de los delitos más complejos en zonas rurales de Río Negro, donde la extensión territorial y la falta de infraestructura dificultan los controles. La Brigada Rural reforzó patrullajes y trabajó con productores para identificar señales, marcas y movimientos sospechosos. En este caso, la denuncia oportuna y la rápida intervención policial fueron claves para el resultado del operativo.La causa continúa en etapa investigativa, y no se descarta que se sumen nuevas imputaciones en las próximas horas.