A días de las fiestas, la esposa de Bruce Willis, Emma Heming, compartió la dolorosa carta que le dedicó a su esposo, quien atraviesa un delicado estado de salud. El mensaje fue compartido en redes sociales, donde expresó el dolor y la tristeza que está atravesando su familia por la condición del actor.

En el contexto de las fiestas navideñas, la tristeza aumenta. Según trascendió, el estado de salud de Willis se agravó y ya no puede comunicarse ni reconocer a sus seres queridos, una realidad que transformó por completo su vida y la de sus familiares.

“Momentos que antes traían una alegría sencilla pueden llegar enredados en una red de dolor. Lo sé porque lo estoy viviendo. Aprendí que las fiestas no desaparecen cuando la demencia entra en tu vida. Cambian”, escribió Emma.

En su mensaje, recordó con nostalgia el entusiasmo de Bruce durante esta época del año y su rol activo en las celebraciones. “Lo que más le gustaba era la energía, el tiempo en familia y las tradiciones. Era el que hacía panqueques y el que salía a la nieve con las nenas, y su presencia era constante en la casa a medida que transcurría el día”, agregó.

La esposa del actor explicó que la enfermedad “no borra esos recuerdos”, aunque reconoció que “crea un espacio entre el ayer y el hoy que puede doler”.

“Me encuentro, sin hacerme daño, maldiciendo el nombre de Bruce mientras lucho con las luces navideñas o asumo tareas que antes eran suyas. No porque esté enojada con él, nunca eso, sino porque extraño cómo una vez lideró la carga navideña”, confesó abiertamente en redes

Emma explicó que, pese a todo, la familia intentará mantener las tradiciones. “Estas fiestas seguiremos abriendo regalos y desayunando juntos. Pero en lugar de que Bruce prepare nuestros panqueques favoritos, los haré yo. Pondremos una película navideña. Habrá risas y abrazos. Casi seguro que habrá lágrimas, porque podremos llorar y dejar espacio para la alegría”.

Y concluyó con una reflexión: “La alegría no anula la tristeza. La tristeza no anula la alegría. Coexisten”. Finalmente cerró la carta con humor, recordó cuánto le gustaba a Bruce celebrar Navidad en familia y expresó: “Creo que es importante poner Duro de matar porque es una película navideña”.