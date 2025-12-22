Cinco personas fueron detenidas en las últimas horas acusadas de haber asesinado a golpes a un joven de 28 años en el partido bonaerense de General Rodríguez, en un crimen que ocurrió luego de que la víctima fuera señalada por el presunto robo de una garrafa.

El hecho se remonta al 23 de noviembre, cuando un llamado al 911 alertó sobre una violenta pelea en la esquina de Balcarce y Lavalle. Al llegar al lugar, la Policía constató que Lucas Alanis había sufrido una brutal golpiza, principalmente en el rostro, y murió como consecuencia de las heridas.

A partir de ese momento, personal de la DDI Moreno–General Rodríguez inició una investigación que incluyó entrevistas a vecinos de la zona. Una mujer aportó un video clave del ataque, lo que permitió avanzar rápidamente en la identificación de los presuntos agresores y ubicar la vivienda de uno de ellos.

Por orden del fiscal, se montó una consigna policial en una casa situada sobre la calle José Rondeau, donde fue identificado Maximiliano Nicolás Fernández, de 35 años. El hombre manifestó que había llegado al lugar para buscar a sus hijos, quienes estarían involucrados en el crimen.

Con el avance de la causa, otros testimonios señalaron la participación de más personas, entre ellas Eduardo Ángel Seguezza y Rubén Darío Seguezza. En ese contexto, se realizaron allanamientos en los que se secuestraron prendas de vestir similares a las usadas durante el ataque, aunque en una primera instancia no se dispusieron detenciones.

Las tareas investigativas continuaron con el análisis de redes sociales y bases de datos, lo que permitió identificar a Lorena Maricel Garnica (49), Milagros Micaela Aragón (22), Camila Jeanette Seguezza, Tomás Mariano Seguezza y Eduardo Ángel Seguezza como presuntos implicados.

Las detenciones de Garnica, Aragón y Eduardo Seguezza se concretaron el sábado 20 de diciembre, mientras que Camila y Tomás Seguezza fueron arrestados este lunes 21, completando así el grupo de cinco personas apresadas por el crimen.

Todos los detenidos quedaron a disposición del Juzgado de Garantías N°1 de General Rodríguez y de la UFI N°1, imputados por el delito de homicidio agravado, mientras la Justicia continúa reuniendo pruebas para esclarecer completamente lo ocurrido.