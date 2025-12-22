En un rápido operativo policial, la Brigada de Investigaciones de la Policía de Neuquén, en conjunto con efectivos de la Comisaría 14 y el Centro de Monitoreo de Cámaras de Cutral Co, logró demorar a una pareja sospechada de cometer un robo al Banco Credicoop.

El procedimiento se desarrolló pocas horas después del hecho y permitió recuperar el rastro de los autores a partir del seguimiento de las cámaras urbanas, que resultaron clave para identificar la ruta de escape.

El asalto y la fuga

El asalto ocurrió cerca del mediodía, en la sucursal del Banco Credicoop, ubicada en Perito Moreno al 400. Según los reportes policiales, una pareja ingresó al edificio, se dirigió a la zona de cajas y, mediante amenazas de portar armas de fuego, exigió dinero a una cajera.

Tras concretar el robo, los delincuentes se alzaron con un botín aproximado de un millón de pesos en efectivo y escaparon a pie.

Recorrido para evadir controles

Con el objetivo de despistar a los investigadores, los asaltantes realizaron un recorrido planificado. Huyeron por calle Perito Moreno hasta Chubut, continuaron hacia el oeste y luego doblaron por Yrigoyen en sentido sur. Durante el trayecto, se cambiaron de ropa para evitar ser reconocidos por testigos o cámaras de seguridad.

Detención en barrio Pueblo Nuevo

Gracias al análisis de las imágenes del Centro de Monitoreo, inaugurado el 10 de diciembre, los uniformados lograron localizar a la pareja en JJ Valle al final, en el barrio Pueblo Nuevo, donde fueron finalmente demorados.

Ambos sospechosos fueron trasladados a la sede policial y quedaron a disposición de la Justicia, mientras avanza la investigación del hecho.

Perfil de los demorados

Fuentes policiales indicaron que los dos demorados son mayores de edad. El hombre cuenta con antecedentes delictivos y es conocido en el ámbito policial local, mientras que la mujer no tendría domicilio fijo en la ciudad de Cutral Co.

La causa continúa en etapa investigativa para determinar responsabilidades y posibles medidas judiciales.