Jueves 18 de Septiembre, Neuquén, Argentina
Contaminación urbana bajo investigación

Tiraron aceite en una garita de colectivos y buscan a los responsables: qué peligros puede ocasionar

El jueves 18, personal de Inspección y Control Ambiental detectó un derrame de aceite hidráulico en una parada de colectivos en Vista Hermosa. Servicios Públicos realizó tareas de remediación y el municipio investiga a los responsables.

Por Nicolás Alvarez
Jueves, 18 de septiembre de 2025 a las 17:58
Un derrame de aceite hidráulico fue detectado este jueves 18 de septiembre en una garita de colectivos ubicada en la intersección de las calles Cuba y Manquiao, en el barrio Vista Hermosa de Centenario.

El hallazgo estuvo a cargo de la Dirección de Inspección y Control Ambiental, cuyos agentes dieron aviso inmediato a la Subsecretaría de Servicios Públicos, que inició tareas de limpieza y remediación para reducir riesgos de contaminación.

Medidas de remediación ambiental

El procedimiento de remediación incluyó la aplicación de técnicas para eliminar o reducir los contaminantes presentes en el sitio hasta niveles seguros para la salud de los vecinos y el ambiente.

Desde el municipio remarcaron que este tipo de incidentes requiere atención rápida para evitar que el aceite se filtre al suelo o afecte el espacio público.

El aceite hidráulico usado es un residuo peligroso debido a su alto potencial contaminante y las sustancias tóxicas que contiene, como metales pesados y compuestos químicos. Un solo litro puede contaminar un millón de litros de agua, dañar el suelo volviéndolo infértil y generar gases tóxicos si se quema.

Investigación para identificar a los responsables

El municipio de Centenario abrió una investigación administrativa para determinar quiénes arrojaron el aceite hidráulico en la garita.

Las autoridades recordaron que la disposición indebida de residuos líquidos contaminantes está prohibida por ley y constituye una infracción grave a las normativas ambientales.

La Dirección de Ambiente advirtió que el aceite usado puede provocar daños en la salud pública y en los ecosistemas urbanos, e instó a los vecinos a realizar denuncias si observan situaciones similares.

