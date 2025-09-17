Nenes prendieron basura y desataron un incendio en Centenario

Minutos antes de las 13:30 del miércoles, vecinos observaron a un grupo de nenes encendiendo basura en un barranco cercano a las calles Caleta Olivia y Puerto Madryn, en la segunda meseta de Centenario.

De inmediato dieron aviso a la Comisaría 52 y al cuartel de bomberos voluntarios, que desplazó una dotación hasta el lugar.

Intervención de Bomberos Voluntarios

Los bomberos realizaron tareas para sofocar las llamas y reducir la presencia de humo en la zona.

Vecinos expresaron su malestar, ya que no es la primera vez que se encienden residuos en el mismo sector. La acumulación de basura y los reiterados focos generan preocupación por el riesgo de propagación del fuego hacia viviendas cercanas.

Reclamos de los vecinos

Familias de la segunda meseta señalaron que el humo afecta la vida cotidiana y solicitaron mayor control en el área para prevenir nuevos incidentes. También insistieron en que se tomen medidas para evitar que menores tengan acceso a los residuos acumulados en el barranco.