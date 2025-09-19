Ser buen contribuyente paga: sortearán motos, bicis eléctricas y televisores

El miércoles 25 de septiembre, la Municipalidad de Neuquén realizará el sorteo del mes aniversario, en el marco del 121° cumpleaños de la ciudad. Este evento busca reconocer y premiar a los vecinos que se encuentran al día con el pago de sus tributos municipales.

El compromiso de los contribuyentes permite que la ciudad pueda brindar mejores servicios y concretar obras que se transforman en beneficios para la comunidad, como la infraestructura deportiva, los proyectos de movilidad y las mejoras en espacios públicos.

La subsecretaria de Ingresos Públicos, Mónica Pesce, detalló que el sorteo se llevará a cabo el 25 de septiembre, a las 12.30. “Está muy interesante porque tenemos unos premios muy lindos”, señaló.

Pesce detalló la lista de premios que se sortearán entre los contribuyentes:

10 televisores Smart TV Phillips Ultra HD 4K de 55”.

4 notebooks Exo i3 (8GB RAM, 512GB SSD, 15,6”).

4 bicicletas eléctricas Enova rodado 26”.

2 motos eléctricas Marca Soco Modelo CUX.

La funcionaria explicó que la ceremonia se realizará en las instalaciones del IJAN, con la supervisión de un escribano público.

En el sorteo participan contribuyentes que tenían al día sus obligaciones con la Municipalidad hasta el 30 de junio de 2025, incluyendo tributos como patentes, tasas retributivas, licencias comerciales y cementerio.

Quienes deseen conocer su número de participación pueden consultarlo en la página web oficial de la Municipalidad, ingresando su número de patente o retributivo.

El municipio notificará a los ganadores por correo electrónico o por teléfono para coordinar la entrega de los premios.

El sorteo es una de las iniciativas que refuerzan el compromiso de la Municipalidad con los ciudadanos, un objetivo que se sostiene gracias a la contribución de los vecinos.

Este esfuerzo se refleja en una serie de proyectos que han transformado la ciudad, como la tercera ciudad deportiva, ubicada en el barrio Confluencia, o el nuevo Balcón del Valle, inaugurados en este 121° aniversario.

Como parte de los festejos se inauguraron obras de asfalto como las avenidas República de Eslovenia y Los Paraísos, y el segundo edificio del Polo Científico Tecnológico.

La agenda de festejos también incluyó el festival Confluencia de Sabores, la carrera aniversario “Mi Ciudad Corre” y la Feria Internacional del Libro que se desarrolla actualmente, actividades que demuestran el crecimiento constante de la ciudad.