Edifica Neuquén: interacción y realidad virtual en su segundo día

El segundo día de Edifica Neuquén, la feria de construcción más importante de la Patagonia, combinó aprendizaje e innovación en sus pasillos. Entre stands, módulos habitacionales y maquinarias, los visitantes pudieron conocer productos, proyectos y servicios de desarrolladoras, inmobiliarias, proveedores de materiales, fabricantes de herramientas y empresas de decoración.

Varias empresas ofrecieron recorridos virtuales por edificios y espacios, permitiendo que los asistentes experimenten la realidad virtual aplicada al sector inmobiliario y de la construcción. Los stands se transformaron en espacios interactivos donde los visitantes podían tocar, preguntar y descubrir nuevas tecnologías y técnicas.

Uno de los proyectos destacados fue la “Casita” de la escuela técnica EPET N°17, diseñada y construida por estudiantes de 13 y 14 años. Los jóvenes realizaron la instalación eléctrica, decoraron el espacio y elaboraron los planos.

Último día de Edifica Neuquén

La feria continuará mañana, sábado 20 de septiembre, con la invitación abierta a recorrer los stands, participar en experiencias interactivas y conocer todas las novedades del sector construcción en la Patagonia.