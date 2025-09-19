Malestar gremial tras la paritaria: UnTER se retiró, ATE denunció dilación, UPCN marchó y ASSPUR paró en hospitales

La paritaria de este jueves dejó un fuerte malestar entre los gremios estatales de Río Negro. La falta de propuestas concretas por parte del Gobierno provincial generó reacciones inmediatas: UnTER se retiró de la audiencia, ATE denunció una maniobra dilatoria, UPCN marchó por recomposición urgente y ASSPUR, que no forma parte de la paritaria, realizó un paro con movilizaciones en hospitales en demanda de una recomposición salarial. El Ejecutivo, por su parte, propuso limitar la negociación salarial al mes de octubre y rechazó la medida de fuerza de ASSPUR, asegurando que el 99% del personal sanitario cumplió tareas.

En el ámbito docente, UnTER se retiró de la paritaria convocada por Educación, que llegó sin oferta salarial y propuso un cuarto intermedio. “Hoy era el momento en el que debía hacerse una propuesta salarial. Lamentablemente, este Ministerio no muestra voluntad política de solucionar el salario que merecemos, que necesitamos y que queremos los trabajadores de la educación”, expresó la secretaria general Silvana Inostroza. La dirigente advirtió que “el gobierno provincial está apostando a un conflicto con los docentes”, y que muchos cargos están “por debajo de la línea de pobreza”. El sindicato convocó a un Congreso Extraordinario para el 24 de septiembre.

Sin propuesta de incremento salarial, UnTER se retiró de la paritaria

En la Función Pública, ATE también rechazó la falta de propuesta salarial. “Intentan dilatar los tiempos para luego ofrecer un incremento en octubre al que le seguirá un ajuste en noviembre y diciembre”, denunció Rodrigo Vicente, secretario general del gremio. Además, anticipó nuevas asambleas y no descarta medidas de acción directa. “¿Quién nos asegura que luego de las elecciones no vamos a tener que soportar un nuevo congelamiento salarial?”, planteó Vicente, y agregó que “los trabajadores necesitan previsibilidad” y que “cualquier acuerdo requiere de un monitoreo permanente de la inflación”.

UPCN, por su parte, protagonizó una movilización en Viedma con militantes y delegados de toda la provincia. “Esta movilización es la primera demostración del cansancio de los trabajadores. Durante muchos años hemos sido pacientes, pero ha llegado el momento de demostrar que estamos hartos del maltrato del gobierno”, señalaron desde el gremio. El Gobierno se comprometió a cerrar un acuerdo salarial únicamente para octubre, lo que fue interpretado como una respuesta directa a la presión gremial en las calles. UPCN advirtió que “habrá un antes y un después del 26 de octubre” y que seguirán movilizados hasta lograr un salario digno.

En el sector salud, ASSPUR realizó un paro con asambleas, movilizaciones y cortes de actividades. “En los hospitales, las calles y en la función pública se levantó una misma voz: ¡Salario digno!”, expresaron desde el gremio. La organización denunció que el Gobierno “menosprecia el justo reclamo” y pidió al gobernador que “escuche a quienes sostienen la Salud Pública”. Desde el Ministerio de Salud, en cambio, se informó que el 99% del personal sanitario cumplió tareas y que los servicios funcionaron con normalidad en los 36 hospitales y 189 centros de atención primaria.

ASSPUR llevó el reclamo a la sede del Consejo de la Función Pública

La paritaria continuará la próxima semana, pero el clima gremial se tensó. El Gobierno argumentó que la decisión de trabajar una pauta salarial solo para octubre responde a la necesidad de “garantizar la mejor propuesta sin poner en riesgo la prestación de los servicios esenciales”. Los gremios, en cambio, exigen respuestas urgentes y advierten que la falta de voluntad política puede derivar en un conflicto generalizado en toda la administración pública.

