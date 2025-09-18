Estatales llegan a la paritaria movilizados: UPCN y ASSPUR marchan en Viedma por salarios y condiciones laborales

Los trabajadores estatales de Río Negro llegan a la mesa paritaria con movilización en las calles. Este jueves, los gremios UPCN y ASSPUR protagonizan una jornada de protesta en Viedma, en reclamo de mejoras salariales, condiciones laborales dignas y defensa del sistema público. Las actividades se desarrollan en paralelo a la convocatoria oficial de la Función Pública, en un contexto de fuerte tensión entre los sindicatos y el gobierno provincial

La Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) declaró el estado de alerta tras una reunión de delegados de base, y convocó a movilizar en la capital provincial. “No convalidaremos ninguna propuesta que profundice la precarización y el deterioro de las condiciones de vida de los trabajadores estatales”, señalaron desde el gremio, que exige una recomposición real frente al “alarmante deterioro del poder adquisitivo”.

Por su parte, la Asociación Sindical de la Salud Pública de Río Negro (ASSPUR), que no integra el Consejo de la Función Pública, inició la jornada con una concentración en el hospital Zatti y una marcha por las calles de Viedma. La secretaria adjunta del gremio, Marisa Albano, remarcó que “es un día más de lucha en defensa de nuestros salarios y de la salud pública”. El gremio exige que el gobierno provincial reconozca la precarización salarial en el sector salud y avance en una propuesta que garantice recomposición y estabilidad.

Ambos gremios anticiparon que seguirán en estado de movilización si no hay respuestas concretas en la mesa paritaria. Asimismo, en la sede de la secretaría de Trabajo, Educación se reunirá con UnTER para discutir la pauta salarial.