Este fin de semana, con motivo del Día del Estudiante y del Día de la Primavera y la llegada de la primavera, se espera una importante concentración de jóvenes en las zonas de los lagos Mari Menuco, Los Barreales y Villa El Chocón. Las autoridades provinciales activaron distintos operativos de prevención y seguridad ante el incremento previsto de actividades recreativas.

La Policía del Neuquén anunció un refuerzo en la presencia de efectivos en varios puntos estratégicos. Por primera vez se implementarán controles sorpresivos de alcoholemia y patrullajes especiales en las rutas provinciales 8 y 51, sumando también una casilla policial activa las 24 horas. Se contará con apoyo del SIEN, el servicio de emergencias médicas, que dispondrá de una ambulancia para atender cualquier eventualidad.

En paralelo, la Secretaría de Emergencias de la provincia dispuso un operativo sobre las rutas nacionales 22 y 237. En estas arterias clave se desplegarán Unidades de Respuesta Rápida (URI), con el objetivo de atender situaciones críticas que puedan surgir durante el fin de semana largo.

La planificación incluye controles de tránsito con uso de alcoholímetros, patrullaje en zonas de alta concurrencia y presencia de personal de la Policía Metropolitana en puntos específicos. Las autoridades buscan garantizar la seguridad vial y prevenir episodios de violencia o disturbios como los registrados en años anteriores.

La importancia del conductor designado

Uno de los principales focos de preocupación es el consumo excesivo de alcohol por parte de jóvenes. Por ello, desde los organismos de seguridad se insiste en la importancia del cuidado personal, la designación de conductores responsables y la necesidad de concientizar a las familias sobre los riesgos asociados a la conducción bajo los efectos del alcohol.