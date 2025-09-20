Con la reciente incorporación de nuevos etilómetros a la Policía de Neuquén, el pasado fin de semana se llevaron a cabo intensos operativos de tránsito en localidades del sur provincial, que arrojaron resultados preocupantes: varios casos de alcoholemia positiva, retenciones de licencias y vehículos, e incluso un siniestro vial. Los procedimientos se realizaron en Villa La Angostura, San Martín de los Andes, Junín de los Andes y Piedra del Águila, bajo la órbita de la Dirección de Seguridad Interior Junín de los Andes.

La medida forma parte de un plan integral de seguridad vial, que busca reducir los siniestros en zonas de alta circulación turística y urbana.

En Villa La Angostura, y en conjunto con Tránsito Municipal, se controlaron 47 vehículos, detectando cuatro casos de alcoholemia positiva, con un registro máximo de 1,36 gramos por litro de alcohol en sangre. Se labraron además cuatro actas de infracción y se retuvieron cuatro licencias de conducir.

En San Martín de los Andes, el operativo contó con apoyo del Comando Radioeléctrico y arrojó resultados similares: de los 30 conductores controlados, cuatro superaban los límites permitidos de alcohol, uno de ellos con un nivel de 1,89 g/l, el más alto del fin de semana. También se registraron siete actas contravencionales, la retención de cuatro licencias y dos vehículos, y la demora de una persona.

En esta ciudad también se produjo un accidente vial, cuando un conductor perdió el control de su vehículo y volcó. A pesar de que solo sufrió lesiones leves, se constató que manejaba con 1,54 g/l de alcohol en sangre, lo que motivó la retención preventiva del rodado.

Por último, en Junín de los Andes, los controles fueron realizados junto a personal de Tránsito local, la Comisaría 25° y el Grupo Especial de Operaciones Policiales (GEOP). Se identificaron 28 personas y una fue demorada por generar disturbios durante el operativo.

Desde la Policía de Neuquén se destacó el valor de estos nuevos dispositivos para fortalecer las tareas de control y prevención, y se confirmó que los operativos continuarán de forma sostenida en distintos puntos de la provincia.