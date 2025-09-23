Villa Pehuenia dirá presente en la Feria Internacional de Turismo 2025 con propuestas para vivir las estaciones del año

Villa Pehuenia - Moquehue participará de una nueva edición de la Feria Internacional de Turismo (FIT), uno de los encuentros más importantes del sector en América Latina, que se realizará en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del 27 al 30 de septiembre. En este destacado escenario nacional e internacional, la localidad neuquina presentará un completo portafolio de productos, atractivos y experiencias para disfrutar todo el año, con foco en el turismo de naturaleza, la cultura mapuche, la gastronomía regional y el deporte.

“Villa Pehuenia Moquehue es una aldea de montaña única, con fundamentos sólidos para ofrecer una experiencia turística de alto nivel. Nuestros paisajes, servicios, infraestructura, eventos y cultura están a la altura de las aldeas más destacadas del mundo”, destacó el intendente Arturo de Gregorio, quien encabezará la delegación local.

Durante el fin de semana, el stand de la localidad contará con propuestas especialmente pensadas para el público visitante: Degustaciones con productos a base de piñón, fruto emblema de la cultura mapuche, Sorteos de estadías, gastronomía y actividades para descubrir el destino, Clase de cocina en vivo con el Chef Ejecutivo Pablo Buzzo, referente de la Fiesta Nacional del Chef Patagónico (sábado), Sorpresa especial para familias y niños, con un atractivo visual para capturar en fotos, Anticipo de los 20 años de la Fiesta Nacional del Chef Patagónico, que se celebrará en 2026, Participación en el Espacio Outdoor junto a operadores locales, como parte de una nueva propuesta provincial de turismo activo y de naturaleza.

En ese contexto, Villa Pehuenia Moquehue participará también de una presentación conjunta con Caviahue y Aluminé para promocionar la Ruta del Pehuén, un corredor turístico que impulsa el turismo durante las cuatro estaciones del año. “Venimos con novedades y trabajamos articuladamente con la región del Pehuén. Queremos llevar nuestra oferta al mundo, como ya lo estamos haciendo con Chile, y buscamos nuevos aliados estratégicos”, expresó el Intendente de Gregorio.

Además, se realizará un sorteo especial bajo el lema “El paraíso que soñaste existe”, donde se entregarán paquetes turísticos entre quienes visiten el stand, completen sus datos y sigan la cuenta oficial en Instagram. El sorteo se transmitirá en vivo el domingo 28 de septiembre a las 20:30 horas.