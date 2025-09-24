Neuquén aplicó la sanción más dura a un policía condenado por abuso

El gobierno provincial de Neuquén exoneró a un ex oficial principal de la Policía, tras ser condenado por abuso sexual contra tres menores. El caso generó una rápida respuesta administrativa luego del fallo judicial que lo declaró penalmente responsable de los hechos ocurridos en 2019 y 2022.

La medida fue más allá de la cesantía tradicional, ya que se aplicó la exoneración, el castigo más severo dentro del régimen disciplinario policial. Esta implica la pérdida definitiva de todos los derechos inherentes a su cargo y su exclusión irrevocable de la institución policial.

El implicado, Humberto Oscar Suárez, se desempeñaba en la División Unidad de Detención N° 51 y fue denunciado tras una reunión social realizada el 8 de julio de 2022 en Chos Malal. En esa ocasión, una menor relató entre lágrimas conductas inapropiadas del entonces agente. Además, su madre denunció haber sido víctima de abusos similares por parte del mismo hombre años atrás.

Según el decreto, el Tribunal de Juicio dictó el 25 de septiembre de 2023 la sentencia de responsabilidad penal, encontrando al imputado culpable de tres hechos de abuso sexual simple. Como resultado, el 27 de diciembre de ese mismo año se le impuso una pena de dos años de prisión en suspenso, por lo que no fue detenido.

El sumario administrativo se tramitó en paralelo con la causa penal, y la exoneración fue concretada este martes. La Jefatura de Policía había solicitado una sanción por cesantía el pasado 9 de junio, pero el gobierno decidió aplicar una medida más grave, por tratarse de una condena firme por un delito doloso incompatible con la función policial.

El decreto aclara que, a diferencia de la cesantía, la exoneración implica no solo la expulsión de la fuerza, sino también la pérdida del derecho al haber de retiro, tal como establece el artículo 21 del Reglamento del Régimen Disciplinario Policial. La sanción se enmarca en una política de tolerancia cero ante hechos graves dentro de la administración pública.