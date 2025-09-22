Perren resaltó el impacto de obras públicas en pequeñas localidades de Neuquén

Durante una recorrida por localidades del interior neuquino, Joaquín Perren, candidato a diputado nacional por La Neuquinidad, remarcó la diferencia entre el modelo provincial y el nacional. “Con el modelo de sálvese quien pueda, hay un soltar la mano en forma permanente. En cambio, en Neuquén hay un Estado presente que aporta soluciones”, expresó el también investigador del CONICET.

En diálogo con vecinos de Limay Centro, Perren subrayó que uno de los ejes centrales de su propuesta es defender el modelo neuquino, que busca construir una Argentina capaz de escapar a las crisis recurrentes. Destacó que este modelo provincial ofrece una alternativa basada en el desarrollo con inclusión y planificación estratégica.

El candidato analizó la estructura económica nacional y señaló que existe una división estructural entre la industria, que genera empleo pero gasta dólares, y el campo, que genera divisas pero no empleo. En este sentido, destacó el rol de Vaca Muerta como oportunidad histórica para superar esta contradicción, gracias a su capacidad exportadora.

Perren enfatizó que “cuando a Neuquén le va bien, a la Argentina también le va bien”, resaltando la necesidad de potenciar los recursos neuquinos en beneficio de todo el país. Indicó que la mirada positiva hacia un Estado que ordena para redistribuir está presente en todas sus recorridas y diálogos con la ciudadanía.

Como ejemplo concreto de la presencia estatal, mencionó la obra que llevó gas a Los Guañacos, una localidad del norte provincial. “Antes se calefaccionaban con leña, mientras a pocos metros pasaba un gasoducto hacia Chile. Hoy tienen gas gracias a una obra financiada por el Estado provincial. Eso es lo que se ve en toda la provincia”, afirmó.

Finalmente, Perren reivindicó la gestión del gobierno neuquino y la lista de candidatos de La Neuquinidad, integrada también por Julieta Corroza, Juan Luis “Pepé” Ousset y Karina Maureira. “Mientras a nivel nacional se suelta la mano, en Neuquén hay un Estado presente. Eso es evidente y la gente lo reconoce”, concluyó.