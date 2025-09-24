La municipalidad de Neuquén aplicó más de 170 vacunas aplicadas en la segunda jornada ¿cuándo será la próxima edición?

Neuquén volvió a dar un ejemplo de organización y compromiso con la salud. En apenas una mañana, aplicaron 171 dosis de vacunas obligatorias en el hall de la Municipalidad, en el marco de la segunda jornada de vacunación gratuita y abierta a toda la comunidad.

El operativo, impulsado por la Municipalidad junto a CALF Salud, repitió el éxito de la primera edición, que hace un mes había marcado un récord con 170 aplicaciones. Esta vez, cientos de vecinos se acercaron con su DNI y carnet para ponerse al día con el calendario y salir con la tranquilidad de estar protegidos.

La subsecretaria de Bienestar Ciudadano, Lucia Jaume, destacó que un mes atrás realizaron el primer encuentro. Fueron 170 vacunas aplicadas “fue un récord para esta iniciativa y hoy volvimos a vivir una jornada exitosa con este dispositivo”, mencionó. Remarcaron que el dispositivo es parte de una estrategia de descentralización sanitaria que busca acercar los servicios a la gente, sin excusas ni trámites complicados.

Un trámite rápido y seguro

El procedimiento fue sencillo: con solo presentar el documento, el equipo médico revisó el carnet y aplicó las vacunas faltantes. Antes de cada aplicación, los profesionales realizaron una breve entrevista privada para descartar factores de riesgo y garantizar la seguridad del paciente.

Lo que se viene

Las autoridades adelantaron que, en seis meses, habrá una nueva jornada en el mismo lugar. El foco estará puesto en completar esquemas de hepatitis, una de las dosis más solicitadas en esta campaña.

La jornada dejó un mensaje claro: vacunarse salva vidas y es la mejor manera de cuidar lo que más importa: la salud de cada vecino y de toda la comunidad.