La deportista neuquina Antonella Sánchez termina el año de la mejor manera, con una medalla de bronce que consiguió en el Torneo Argentina Throwdown 2025 de CrossFit, que se celebró en el Parque Olímpico en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La joven de 19 años viajó con el apoyo del Gobierno provincial a través del Instituto de Juegos de Azar de Neuquén (IJAN) y de la secretaría de Deportes, dependiente del ministerio de Juventud, Deportes y Cultura. Entrena en Alma Training Club, guiada por su coach Mariano Cicchinelli. Juntos han logrado enfocar los objetivos pensando en la proyección internacional de la atleta.

A la hora del balance, Antonella remarcó que "fue un año increíble, de muchísimo aprendizaje. Probarme en la categoría Elite me dejó muy impresionada con mi propia capacidad y con todo lo que soy capaz de construir a futuro. Sé que hay muchas cosas por ajustar y mejorar, pero también tengo mucha claridad sobre el camino".

Este año logró la participación en el Wodapalooza en Miami, uno de los torneos más prestigiosos de la disciplina, donde obtuvo la medalla de bronce en la categoría Teenager Girls (16 a 18 años), posicionándose en uno de los puntos más altos que coronó sus esfuerzos.

La deportista también se destacó en otras ediciones de la competencia: en 2023 se consagró campeona en la categoría Teens, mientras que en 2024 repitió el primer puesto en la categoría RX. Su desempeño sobresaliente se extendió al Southfit Challenge, donde obtuvo el tercer puesto en la categoría Teens en 2021 y 2022, se coronó campeona en 2023 en la misma categoría y alcanzó el segundo lugar en la categoría RX en 2024.

Antonella destacó que "el 2025 fue un año bisagra en mi carrera deportiva. En enero clasifiqué para competir en Wodapalooza, en la categoría Teens 16–18, una de las competencias más importantes del mundo. Si bien no es el Mundial -que son los CrossFit Games-, es un torneo apenas un escalón por debajo, con atletas de todo el mundo. Terminé obteniendo un tercer puesto, lo que fue una experiencia enorme para mí".



Agregó que "en febrero di un paso clave al competir por primera vez en categoría Elite con solo 18 años, en Westwood, en Mendoza, una competencia de alcance nacional, donde logré un segundo puesto. En julio realicé el Open clasificatorio para SouthFit Challenge, una competencia internacional que se disputa en Buenos Aires, y en noviembre participé en la final, obteniendo un cuarto puesto. Fue un resultado muy especial, porque era la atleta más joven de toda la categoría Elite, con 19 años".

Para cerrar un año de grandes logros, en los primeros días de diciembre compitió en Argentina Throwdown, en Buenos Aires y en categoría Elite, una competencia internacional donde consiguió un tercer puesto.

"De cara al año que viene, junto a mi entrenador todavía estamos definiendo el calendario. Por ahora, lo confirmado es el Open clasificatorio a LATAM Cup Wodapalooza, cuya final sería en marzo si todo sale bien, y en febrero volveré a competir en Westwood en categoría Elite. El resto del año está en planificación, con objetivos claros que iremos anunciando más adelante", detalló la deportista sobre sus próximos desafíos.