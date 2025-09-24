Prohíben la venta de cigarrillos electrónicos en Neuquén

Desde la Dirección de Protección al Consumidor informaron que sigue vigente la prohibición de importación, comercialización y publicidad de los sistemas o dispositivos electrónicos destinados a inhalar vapores o aerosoles de tabaco. Buscan proteger la salud pública, especialmente a adolescentes y jóvenes, entre los que está de moda el uso de los vapeadores.

Esta medida sigue lo dispuesto por la Resolución 565/2023 del ministerio de Salud de la Nación y la Disposición 3226/2011 de ANMAT, que extienden la prohibición a todo tipo de accesorios relacionados con los cigarrillos electrónicos.

Desde la Dirección, que depende del ministerio de Gobierno de la Provincia del Neuquén, advirtieron que el incumplimiento puede derivar en sanciones económicas que van desde $593.413 a $2.492.334.600, de acuerdo a lo establecido por la Ley 2.268.

Resaltaron que el tabaquismo continúa siendo la mayor causa de muerte prevenible en el mundo, y la nicotina es una droga altamente adictiva que genera graves daños a la salud, en especial vinculados a enfermedades pulmonares crónicas, cardiovasculares y distintos tipos de cáncer.