Miércoles 24 de Septiembre, Neuquén, Argentina
INVERSIÓN EN SALUD

El Chocón suma salud: inauguraron un centro y entregaron ambulancias

La localidad turística contará por primera vez con un centro de atención primaria. El gobierno provincial reforzó además el sistema con dos ambulancias nuevas.

Por Sabrina Morales
Miércoles, 24 de septiembre de 2025 a las 16:31
En el barrio Llequén de Villa El Chocón, el gobernador Rolando Figueroa encabezó la inauguración del primer centro de salud de la localidad. La obra incluyó también la entrega de dos ambulancias cero kilómetro, una destinada al hospital local y otra al de Cutral Co–Plaza Huincul, en el marco del fortalecimiento del sistema sanitario.

El edificio cuenta con 561 metros cuadrados de superficie cubierta, cuatro consultorios (odontológico, salud mental, médicos generales), un gabinete de enfermería, vacunatorio y farmacia. La inversión total fue de 1.353 millones de pesos, más otros 57 millones para el equipamiento médico.

Figueroa destacó que esta obra forma parte del Plan Provincial de Salud, que ya incluyó inauguraciones en Don BoscoPicún Leufú y próximamente en Rincón de los Sauces y Buta Ranquil. Resaltó que “se trata de un Estado presente y eficiente que prioriza el acceso a la salud”.

El ministro de Salud, Martín Regueiro, subrayó que es la primera vez que la localidad cuenta con un centro de atención propio, lo que evita traslados a la capital. También celebró la llegada de una ambulancia de alta complejidad, clave para derivaciones rápidas ante emergencias.

El intendente Pablo Di Fonzo calificó la inauguración como una obra histórica y agradeció al gobierno provincial. Recordó que el barrio Llequén es el más poblado y que ya fue beneficiado previamente con pavimentación y mejoras urbanas en conjunto con el gobierno neuquino.

El nuevo centro de salud incluye tres áreas funcionales: una pública con sala de espera, una semi restringida con consultorios y vacunatorio, y otra restringida para personal. 

