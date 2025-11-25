Durante toda la jornada del lunes se realizaron rastrillajes en el río Negro, a la altura de un campo privado ubicado a 24 kilómetros de General Conesa, en busca de las tres personas de la comunidad menonita que permanecen desaparecidas. Prefectura Naval Argentina patrulló la zona de Rincón del Palo, pero los resultados fueron negativos y no se registraron avances en el operativo. Las tareas continuarán este martes desde temprano, con un despliegue ampliado y el apoyo de otras embarcaciones.

La joven Ana Neufeld, de 16 años, ingresó al río Negro para refrescarse en medio de una jornada de domingo calurosa, pero fue arrastrada por la corriente. Ante la desesperación, su padre Jacobo Neufeld se lanzó al agua para intentar rescatarla, aunque tampoco logró regresar a la orilla. Minutos después, su hermano David Neufeld, de 20 años, decidió arrojarse en busca de ambos, pero también desapareció en el cauce.

La búsqueda se reanudará este martes

La familia Neufeld se había radicado hace pocos meses en la zona rural de Conesa, tras llegar desde Guatraché, en la provincia de La Pampa. La comunidad menonita mantiene sus tradiciones y vestimenta, lo que quedó reflejado en las circunstancias del hecho. Las autoridades locales, junto a Prefectura Naval Argentina y los Bomberos Voluntarios, mantienen el operativo de búsqueda con la expectativa de hallar a los tres desaparecidos. La búsqueda se reiniciará este martes desde muy temprano.