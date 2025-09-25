Los Chihuidos tendrá electricidad continua por primera vez

El gobernador Rolando Figueroa anunció la conclusión de la red de distribución eléctrica y el inicio del Parque Solar Los Chihuidos, dos obras estratégicas que cambiarán la vida de la comunidad. La iniciativa permitirá acceder por primera vez a un servicio de energía renovable continua, superando la histórica limitación de contar con luz solo algunas horas al día.

Los trabajos incluyeron la renovación completa del tendido eléctrico, instalación de columnas de media tensión, nuevas líneas y subestaciones transformadoras, además de alumbrado público LED. Ahora comienza la construcción del parque solar, que tendrá 288 paneles y un banco de baterías de ion-litio con capacidad para dos días de autonomía, reduciendo en un 70% el consumo de diésel.

Durante el acto, Figueroa destacó la importancia de un Estado presente y eficiente que acompañe a la inversión privada. Aseguró que estas obras son parte de un modelo neuquino que garantiza igualdad de oportunidades y consolidan el crecimiento junto con la participación de empresas comprometidas como Pan American Energy.

El presidente de la comisión de fomento, Gabriel Rojas, sostuvo que la llegada de la electricidad las 24 horas salda una deuda histórica con la localidad. Recordó que Los Chihuidos cumplió 27 años dependiendo de un grupo electrógeno, una situación que limitaba el desarrollo y la calidad de vida de sus habitantes.

Desde Pan American Energy y el Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN) subrayaron que esta inversión fortalece la infraestructura energética, promueve el desarrollo sostenible y representa un avance en la transición hacia energías renovables. El nuevo parque solar será clave para garantizar energía de calidad y en cantidad para toda la comunidad.