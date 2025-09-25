El evento de IA que reunió a Google Cloud y empresas en el Casino Magic

El evento IA en Acción se llevó a cabo el 24 y 25 de septiembre en el Casino Magic, con la organización de Rubik Cloud y Google Cloud. La actividad estuvo dirigida a empresas interesadas en incorporar inteligencia artificial en sus procesos, con foco en la optimización tecnológica, la seguridad de datos y la transformación del marketing digital.

Soluciones de Google Cloud

Los especialistas de Google Cloud presentaron herramientas de infraestructura, datos e inteligencia artificial para empresas. Se destacaron plataformas diseñadas para escalar operaciones y generar mayor eficiencia.

Seguridad de datos en la nube

Uno de los ejes centrales fue la protección de información sensible. Se compartieron prácticas para garantizar el cumplimiento normativo, mejorar los controles de acceso y reforzar la confianza de los clientes en entornos digitales.

Casos de uso reales de IA

Se mostraron ejemplos concretos de compañías que ya aplican inteligencia artificial para optimizar procesos, mejorar la atención al cliente y aumentar la eficiencia operativa.

Marketing inteligente y personalización

El bloque de marketing se centró en herramientas de IA para la predicción del comportamiento de los clientes, la personalización de campañas y la activación omnicanal.

Demostraciones en vivo

Durante las dos jornadas se realizaron presentaciones prácticas. Entre ellas, AgentSpace, orientada a la automatización de conversaciones con clientes, y VeoScribe, enfocada en la creación de contenido con inteligencia artificial generativa.

