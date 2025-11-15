En el Libertadores de América, Independiente superó a Rosario Central 1 a 0 por la 16ª y última fecha de la fase de grupos del Torneo Clausura. El rojo levantó en los últimos cotejos de la mano de Gustavo Quinteros y cerró de la mejor forma frente al número 1 de toda la temporada.

Lindo partido, entretenido, en el que el Rojo terminó justificando la victoria parcial del primer tiempo porque contó con un par de chances previas al tanto de Gabriel Ávelos, el 9 que ha elegido definitivamente Gustavo Quinteros para este proceso en Avellaneda.

El entrenandor comienza a encontrar algunas respuestas a lo que quiere y su equipo presiona con otra dinámica contra el rival.

La segunda mitad fue totalmente diferente, Central mejoró, dominó y puso a trabajar a Rodrigo Rey que termiinó siendo la figura de la noche, tapando la más espectacular de todas a los 6 minutos contra el ingresado Gaspar Duarte. Ligo el Rojo que sumó los últimos doce puntos que disputó, pero parece que no le va a alcanzar para nada.

Ya se había quedado afuera de la pelea por el Clausura y depende de un verdadero geroglifero para ver si puede meterse en la próxima Copa Sudamericana.

Para eso, debe esperar que Huracán no gane el lunes en su visita a Barracas Central y luego que Lanús gane la final de la actual copa continental ante el Atlético Mineiro. Todo demasiado rebuscado por culpa de un muy mal segundo semestre que el cambio de técnico no lo alcanzó a salvar.

Acciones del segundo tiempo

22:34 Final del partido. Expulsados con el partido ya finalizado Fernández Cedrés en el Rojo y Malcorra en Central. El 10 de los rosarinos se pierde los playoffs.

35 Minutos del ST. Mejor Central durante todo el segundo tiempo. Cuando profundizó apareció Rey en el arco local para manetener la victoria parcial de Independiente.

29 MInutos del ST. Cambio en Independiente. Nicolás Freire por Lomónaco. En Central, Maximiliano Lovera por Copetti.

25 Minutos del ST. Cambio en Independiente. Ingresó Federico Vera por Godoy.

20 Minutos del segundo tiempo. Triple cambio en Independiente. Entraron Pablo Galdames por Cabral, Ignacio Pussetto por Ávalos y Diego Tarzia por Abaldo.

18 Minutos del ST. Cambio en Central. Ingresó Giovani Cantizano por Campaz.

6 Minutos del ST. Gran atajada de Rey contra Duarte que cabeceó abajo del arco. El 1 a puro reflejo evitó el empate.

22:34 Comenzó el segundo tiempo. Doble cambio en Central. Ingresaron Tomás O' Connor por López y Gaspar Duarte por Lo Celso.

Acciones del primer tiempo

22:16 Final del primer tiempo.

28 Minutos. Gol de Independiente. Ávalos de cabeza tras un buen centro de Zabala desde la izquierda.

23 Minutos. Tras un gran arranque, se equilibraron las acciones. Ambos se disputan ahora la mitad de la cancha.

9 Minutos. Vuelve a llegar Independiente. Ahora Montiel por la derecha, remate al primer palo tras un buen desborde y descarga de Godoy. Atajó Broun.

4 Minutos. Está bien Independiente, presiona sobre la salida de Central desde el fondo. Una de las cosas que ha cambiado Quinteros es la dinámica del equipo para recuperar la pelota. Broun comienza a tener trabajo en el arco de Central. Buen remate de Abaldo entrando por la izquierda, enganchó y sacó el remate.

21:30 Comenzó el partido. En Conmemoración a los 50 años de la obtención de la sexta Copa Libertadores, Independiente juega con una camiseta retro.

Formaciones

Independiente: Rodrigo Rey; Fernando Godoy, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdéz, Facundo Zabala; Mateo Pérez Curci, Rodrigo Fernández Cedrés, Luciano Cabral; Santiago Montiel, Matías Abaldo, Gabriel Ávalos. DT: Gustavo Quinteros.

Rosario Central: Jorge Broun; Enzo Giménez, Ignacio Ovando, Juan Cruz Komar, Juan Manuel Elordi; Francesco Lo Celso, Federico Navarro, Ignacio Malcorra; Santiago López, Jaminton Campaz y Enzo Copetti. DT: Ariel Holan.

La previa

Sin chances de meterse en los octavos de final (puesto 12 con 15 puntos) el Rojo, en Avellaneda, buscará terminar de la mejor forma una temporada donde pasó por todos los estados, y que de la mano de su nuevo técnico Quinteros se pudo acomodarse en la recta final de la competencia donde ganó tres partidos seguidos.

Si bien se tienen que combinar muchos resultados, el Rojo aún puede llegar a meterse en Copa Sudamericana, para ello debe ganar y terminar con 47 puntos en la general, y aspirar a un puesto 11 de la anual. Si Lanús gana la competencia libera un cupo, y si el Torneo Apertura lo consigue un elenco clasificado, también liberará otro lugar, por lo que las esperanzan no están apagadas.

Holan vuelve al Libertadores de América

Por su parte Central, líder de todo, no se juega nada en este partido. Quedó primero de la general con 66 puntos y un boleto de Copa Libertadores en mano, manda en el Grupo B con 31 y con el 1 asegurado. Es por ello que se espera un equipo alternativo para la visita a Avellaneda.

Datos del partido