La clasificación del Turismo de Carretera (TC) en el circuito de Toay, quedó en manos del entrerriano Mariano Werner, que volvió a ser el dueño absoluto del sábado. El de Paraná, que ya era el más ganador del autódromo pampeano, sacó provecho de un factor determinante que cambió por completo el desarrollo de la tanda, que fue la copiosa lluvia que azotó a casi toda la provincia.

El piloto del Ford Mustang consiguió su 32ª pole position en la categoría y la cuarta en este trazado, en una sesión divida entre quienes alcanzaron a girar en piso seco y los que debieron pelear contra un aguacero que modificó por completo las referencias de frenaje, tracción y visibilidad. Werner marcó 1 minuto 13 segundos 477 centésimas, un registro inalcanzable para el resto cuando el cielo se quebró y el viento cruzado obligó incluso a suspender la actividad durante más de una hora.

El primer grupo en salir —integrado por los pilotos de la Copa de Oro— fue el único que vio la pista en condiciones normales. A partir de allí, el diluvio condicionó toda la tanda. Los del segundo cuarto ya giraron con lluvia ligera y perdieron más de segundo y medio respecto al lote inicial. Para el tercer y cuarto grupo, directamente se trató de otra clasificación: piso anegado, ráfagas fuertes y tiempos imposibles de comparar con el comienzo. En ese escenario, Emiliano Spataro quedó como el mejor del “sector húmedo”, ubicándose 26º en la general.

Werner fue el más rápido en el trazado pampeano

Para Agustín Canapino, la clasificación representó un punto de presión adicional: el arrecifeño llegó a Toay con chances matemáticas de coronarse este mismo fin de semana, siempre y cuando lograra mantenerse adelante de sus rivales directos. El séptimo lugar obtenido bajo el piso seco complicó ese plan, no porque lo deje afuera de la pelea, sino porque le agrega dificultad al camino hacia la final del domingo.

Desde esa posición deberá trabajar más para avanzar en las series y asegurarse una largada favorable en la final, donde aún podría encaminar un resultado que lo deje a un paso de una nueva corona. Sin embargo, ya no depende solo de su rendimiento: necesita sumar fuerte y esperar que sus perseguidores no recorten demasiado.

En la parte alta, detrás de Werner se ubicaron Marcelo Agrelo (+0.350) y Christian Ledesma (+0.447), en una tanda que terminó dividida en dos mundos: los que pudieron girar en seco y los que quedaron atrapados bajo el temporal.

Agrelo (tercero), Werner (primero) y Ledesma (tercero), el podio de la s pruebas de clasificación

Otro sábado flojo de los zonales

Para los representantes de Río Negro y Neuquén, la jornada resultó especialmente adversa. José Manuel Urcera, fue el mejor de los regionales, posicionado en la Copa de Oro y aún con chances de ingresar entre los “tres de último minuto”, quedó relegado al 24º puesto, a 3.496 segundos de la pole. Le tocó clasificar en plena tormenta, con un Ford Mustang que nunca logró temperatura y que sufrió muchísimo en los dos primeros parciales, donde la falta de adherencia fue evidente.

La situación no fue distinta para el neuquino Lautaro de la Iglesia, que finalizó 25º, pero dentro del grupo de la tanda en seco. Su diferencia (+11.343) responde al hecho de haber sido parte de la clasificación separada del final, habilitada únicamente para ordenar del puesto 26 hacia atrás.

Más atrás terminó Juan Cruz Benvenuti, el residente en Villa La Angostura, concluyó 38º, perjudicado por el agua y por un Chevrolet Camaro que nunca encontró estabilidad en los radios rápidos. Para él, la misión del domingo será avanzar desde el fondo en series y evitar quedar comprometido antes de la final.