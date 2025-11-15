Mientras Godoy Cruz y San Martín de San Juan lloran el descenso a la Primera Nacional, otros luchan por llegar a la próxima Liga Profesional como Estudiantes de Río Cuarto y Estudiantes de Caseros que por la semifinal revancha del Reducido de segunda división juegan en la provincia de Córdoba.

El Pincha cordobés había caído en la idea por la mínima y llegó obligado a los últimos 90 minutos en su cancha para acceder a la final. El viento que precede a la tormenta fue el invitado de piedra a la casa de Pablo Aimar que se colmó de hinchas locales para presenciar la remontada del equipo dirigido por Iván Delfino.

Con gol de Lucas González en el primer minuto de adición al reglamentario, previo al descenso, el dueño de casa se pone en ventaja por 1 a 0. Al igualar la serie en puntos, se clasifica por una mejor ubicación en la fase previa. Para avanzar, los de Caseros necesitan ganar o empatar como visitantes.

Mañana, en Puerto Madryn, el Deportivo de esa ciudad deberá igualar el 1 a 0 en contra de la ida, en cancha del Deportivo Morón. Como en el caso de los de Río Cuarto, ganando avanzará a una nueva final ya que perdió la primera ante Gimnasia de Mendoza que ya está armando el presupuesto para jugar en la máxima durante el 2026.