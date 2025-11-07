El comediante "Juampi" González vuelve al Casino Magic de Neuquén con “Soltero 2.0 Modo Cupido”, un unipersonal de comedia que lo tiene todo: stand up, improvisación, personajes, interacción con el público y hasta una cita a ciegas en vivo. Con su habitual espontaneidad y humor ácido, "Juampi" comparte anécdotas sobre cómo fue crecer en los 90, su relación con los padres y los inevitables traumas que eso dejó. Todo con una mirada cercana y generacional, donde el público se identifica entre risas.

En un mundo dominado por las aplicaciones de citas, Juampi propone algo diferente: volver a conectar sin pantallas de por medio. Así surge “Modo Cupido”, un segmento dentro del show donde dos personas del público se conocen con los ojos vendados, frente a todos, en una experiencia tan divertida como impredecible.

Con un guiño nostálgico al recordado programa televisivo Cupido, Juampi se convierte en una especie de Roberto Galán moderno, mediando entre los participantes para que la magia o al menos la risa suceda. Las personas pueden ser preseleccionadas o elegidas en vivo, y a partir de ahí, el juego comienza: charlas, desafíos, coqueteo y mucha complicidad, mientras toda la sala se pone en “modo cupido”, alentando el encuentro.

Al final, llega el momento del voto: ¿seguir conociéndose o volver al asiento con una anécdota inolvidable? Lo único seguro es que cuando termina el show, nadie se va sin haberse reído a carcajadas.