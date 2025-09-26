Cuándo cobran sus haberes con aumento los municipales neuquinos

Este martes 30 de septiembre, la Municipalidad de Neuquén abonará los sueldos de todos los trabajadores municipales, como es habitual el último día hábil de cada mes. En esta oportunidad, los haberes llegarán con un aumento aplicado al básico de todas las categorías como fue acordado con el gremio Si.Tra.Mu.Ne a principio de año.

El secretario de Finanzas, Recursos y Protección al Ciudadano, Fernando Schpoliansky, destacó que el pago se realizará con recursos propios, sin asistencia financiera externa, tal como lo dispuso el intendente Mariano Gaido. “Esto es posible gracias a una administración ordenada y eficiente que permite cumplir con el compromiso salarial”, sostuvo.

El funcionario explicó que el incremento corresponde al acuerdo firmado a principio de año con el gremio Si.Tra.Mu.Ne, que se extiende hasta abril de 2026. Dicho convenio establecía una recomposición del 2 por ciento en septiembre y, para octubre, la aplicación de los IPC acumulados de julio, agosto y septiembre.

Por último, Schpoliansky adelantó que en abril del año que viene volverán a reunirse con Si.Tra.Mu.Ne para definir los próximos pasos, y aclaró: “Tenemos un acuerdo vigente".