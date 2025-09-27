¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Sábado 27 de Septiembre, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
Fe, tránsito y prevención

Peregrinación a la Virgen en Centenario: rutas, desvíos y recorrido del domingo

A partir de las 8, miles de fieles participarán de la 45ª Peregrinación a la Virgen de Luján en la localidad. El Municipio y la Secretaría de Emergencias desplegarán un operativo de seguridad y tránsito para acompañar la jornada religiosa.

Por Redacción

Sabado, 27 de septiembre de 2025 a las 17:47
PUBLICIDAD

Este domingo 29 de septiembre, Centenario será nuevamente escenario de la Peregrinación a la Virgen de Luján, que este año se realiza bajo el lema “Madre, danos amor para caminar con esperanza”.

El Municipio de Centenario, junto a la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos, dispusieron un amplio operativo sanitario y de tránsito para garantizar el desarrollo de la caminata que reúne a miles de fieles del Alto Valle.

Operativo de seguridad y asistencia sanitaria

El dispositivo incluye puestos médicos avanzados, unidades de respuesta inmediata, ambulancias, un vehículo 6x6 y personal sanitario en distintos puntos del recorrido.

“Estaremos ubicados estratégicamente para brindar asistencia inmediata y garantizar un peregrinar seguro. Este trabajo lo realizamos año a año con dedicación para acompañar a los fieles”, informaron desde la secretaria de Emergencias.

Horarios y recorridos de los peregrinos

  • Plottier: salida a las 5 de la mañana.

  • Vista Alegre Sur: salida a las 7.30.

  • Neuquén (ciudad) y Centenario (ex peaje): salida a las 8.

Todos los grupos confluirán en la Plaza San Martín de Centenario, donde a las 12 se celebrará la misa central. La jornada finalizará a las 15.

Este año, los peregrinos volverán a utilizar la mano izquierda de la Ruta 7, con el objetivo de ordenar la circulación y reforzar la seguridad.

Cortes y desvíos de tránsito

La Dirección de Tránsito de Centenario informó que desde las 8 de la mañana habrá cortes fijos en:

  • San Martín e Islas Malvinas

  • San Martín y Marcial Bravo

  • Lanín e Intendente Pons (ingreso para personas con discapacidad)

  • Islas Malvinas y Darrieux

En tanto, desde las 10 horas se aplicarán cortes intermitentes en:

  • Ianni y Río Neuquén

  • República de Chile y Antártida Argentina

  • Lanín y Antártida Argentina

  • Darrieux y Antártida Argentina

  • San Martín y Antártida

  • Parada de taxis: Darrieux y Primeros Pobladores

  • Parada de colectivos: República de Chile e Intendente Pons

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD