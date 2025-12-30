¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Martes 30 de Diciembre, Neuquén, Argentina
Compras de último momento

Hasta qué hora abrirán los comercios de Neuquén este 31 de diciembre

Piden asistir a los comercios temprano y con tiempo, para evitar conglomeraciones y que cada empleado pueda cerrar el local a la hora pautada.

Por Maite Arana

Licenciada en Comunicación Social. Redactora en Mejor Informado.
Martes, 30 de diciembre de 2025 a las 17:57
Previo al 31 de diciembre, último día del año, y al feriado del 1 de enero, los comercios anunciaron hasta qué horario estarán abiertos para las compras que necesiten hacer los vecinos a último momento.

Tanto el 24 de diciembre como el 31 de diciembre son días laborables con horario de atención restringido, mientras que el 25 y el 1 son feriados inamovibles, por lo cual cada empleador define si trabajar y pagar extra o brindar el feriado.

Desde el Centro de Empleados del Comercio de Neuquén, informaron que este 31, las grandes superficies como hipermercados y mercados abrirán hasta las 12. En Neuquén, Plottier y Centenario las pequeñas y medianas empresas trabajarán hasta las 14. En Cutral Co y Rincón de los Sauces abrirán hasta las 13.

Cabe recordar que los cierres de los comercios en cada zona dependen de las ordenanzas vigentes y el acuerdo entre las partes. Además solicitan tener solidaridad con los empleados y realizar las compras con tiempo, para que cada trabajador pueda cerrar e irse a su casa al horario estimado para así disfrutar las fiestas.

Habrá controles a la hora de cierre

El 24 de diciembre alrededor de las 14, los empleados del Centro de Comercio comenzaron a recorrer las calles del centro, asegurándose de que los locales cierren a la hora estimada.

Desde el Centro explicaron que es obligación de los empleadores cerrar al horario indicado, para que sus trabajadores se retiren en tiempo y forma. "Es un derecho de cada trabajador y trabajadora de comercio irse a temprano a su hogar. Comprar con tiempo es un acto de solidaridad de toda la comunidad que agradecemos profundamente", manifestaron.

