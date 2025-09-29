Neuquén suma un nuevo corredor vial que potencia el crecimiento del oeste

Justo en el límite con Plottier, el intendente Mariano Gaido y el gobernador Rolando Figueroa inauguraron este lunes un nuevo tramo de 15 cuadras pavimentadas sobre la calle Chivilcoy generando así un nuevo e importante corredor que mejora de manera la conectividad vial en esa zona de Neuquén.

La verdadera dimensión de esta obra está dada en que el municipio se encuentra avanzando con asfalto sobre la calle Pergamino, que está conectada a Chivilcoy y llega hasta Punta Indio, desde donde se conecta con Crouzeilles, que luego se transforma en O’Connor, atravesando toda la ciudad.

“Hace un tiempo la veníamos proyectando con una empresa neuquina, es una obra que se ejecutó antes del plazo previsto”, destacó el intendente Gaido la performance de las tareas.

“Esto es orgullo neuquino: se realiza con fondos propios, de los neuquinos, del superávit y lo más importante, estamos proyectando dos obras que tienen continuidad con Chivilcoy, que son Pergamino y Punta Indio, para que conecten tanto con Bajada de Maida como con Crouzeilles”.

Gaido puntualizó que “la obra en Crouzeilles, que venimos realizando en equipo con el gobernador, está muy avanzada y resolviendo una situación pluvial”.

Los trabajos sobre la calle Chivilcoy incluyeron pluviales, hormigonado de un canal porque hay sectores productivos con riego en esa zona. Se construyeron cordón cuneta, pluviales y se intervino un puente, entre otros.

“Es decir, son obras del plan Orgullo Neuquino que se realizan con presupuesto propio, e inauguraciones que se llevan a cabo no solamente en el mes aniversario de la ciudad, sino que son la continuidad de una planificación que tiene que ver con el trabajo en equipo entre la ciudad y la provincia de Neuquén, somos un ejemplo y orgullo a nivel país”, definió el jefe comunal.

Al respecto, el gobernador Figueroa observó: “Es increíble todo lo que ha logrado Mariano con su equipo” y tras señalar que el desarrollo se puede ver de manera equilibrada en todos los frentes de la ciudad, remarcó el “crecimiento de un plan integral que tenemos de desarrollo, de gobernanza”.

“¿De qué serviría que nosotros nos estemos peleando? Los problemas siguen, por eso hay que resolverlos, hay que encararlos y acá es muy importante el progreso, de qué manera lo hemos planificado con Mariano”, puntualizó.

En el caso del nuevo acceso desde la avenida Chivilcoy, apreció que “marca claramente que las políticas de Estado, en este caso, de desarrollo es próspero porque existe una buena gobernanza. Los neuquinos estamos muy orgullosos, no solo de las obras, sino de una forma de gobierno que forma parte de un modelo neuquino, que es que la ciudadanía esté mejor”.

Apreció entonces que “todas las obras que está ejecutando Mariano se ven, se notan, se sienten y también ilusionan. Ilusiona la posibilidad de seguir creciendo de una manera diferenciada respecto a otras provincias”.

El presidente de la comisión vecinal de Valentina Norte, Wálter Alejandro Painequir, destacó la importancia de la obra y expresó la satisfacción de los vecinos: “Estamos muy contentos y orgullosos del trabajo que se realizó”.

Comentó que una vecina señaló que llevaba 37 años esperando esta iniciativa, y subrayó: “De a poco se va avanzando en el oeste. Neuquén crece con fuerza, y el oeste también”.

Painequir remarcó que “siempre hay que mantener el diálogo con el gobierno municipal y provincial”. Además, recordó la obra de Crouzeilles como otra iniciativa clave en el sector.