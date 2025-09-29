El bulldog inglés del piloto británico Lewis Hamilton, Roscoe, falleció este domingo por la noche tras estar cuatro días con soporte vital, según informó este lunes a través de sus redes sociales el automovilista de la escudería Ferrari y siete veces campeón del mundo.

El viernes, Hamilton había subido una publicación a su Instagram en la que aseguró que el bulldog inglés había contraido “una neumonía de nuevo y estaba luchando por respirar” y añadió: “Fue ingresado en el hospital y sedado para calmarlo mientras le hacían controles y durante el proceso su corazón se detuvo. Lograron recuperar un latido y ahora está en coma”.

En el doloroso comunicado sobre el deceso del perro, el piloto británico expresó: “Después de cuatro días con soporte vital, luchando con todas sus fuerzas, tuve que tomar la decisión más difícil de mi vida: despedirme de Roscoe. Nunca dejó de luchar, hasta el final. Me siento muy agradecido y honrado de haber compartido mi vida con un alma tan hermosa, un ángel y un verdadero amigo. Traer a Roscoe a mi vida fue la mejor decisión que tomé y siempre atesoraré los recuerdos que creamos juntos”.

“Aunque perdí a Coco, nunca antes me había enfrentado a sacrificar a un perro, aunque sé que mi madre y muchos amigos cercanos sí. Es una de las experiencias más dolorosas y siento una profunda conexión con todos los que han pasado por la pérdida de una mascota querida. Aunque fue muy duro, tenerlo fue una de las partes más hermosas de la vida: amarlo tan profundamente y ser amado a cambio” aseguró Hamilton, confesando que tuvo que sacrificar a Roscoe.

Además, el piloto agradeció el apoyo y el amor que el público le brindó al perro durante toda su carrera y contó que Roscoe falleció en sus brazos este domingo.