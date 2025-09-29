Dos jóvenes de 19 y 21 años robaron una moto y terminaron tirándose al río para tratar de evadir a la policía, que los interceptó y logró recuperarla.

Todo ocurrió este domingo, poco antes de las 19. Las autoridades recibieron un llamado alertando acerca de la sustracción, y a través de las cámaras ubicadas en la calle Perito Moreno (frente a la sucursal del supermercado Carrefour) lograron captar como los muchachos se llevaban la motocicleta.

Automáticamente un móvil policial que circulaba por la avenida Olascoaga les dio la voz de alto. También se acercaron refuerzos para detenerlos.

Allí empezó la persecución, porque los chicos hicieron caso omiso al pedido de los uniformados, y se dirigieron a toda velocidad hacia la Isla 132. Como no les perdían rastro, preocupados por la idea de ser detenidos los muchachos se metieron con el vehículo en el río, y cayeron de bruces sobre el agua helada.

Moto recuperada

“No se lastimaron, y el río estaba bajo como para causarles hipotermia. Además enseguida los detuvimos. Uno de ellos sufrió una herida en la frente por la cual fue asistido en el hospital momentos después” contó, en diálogo con La Primera Mañana que se emite por AM550, el comisario inspector Luis Casal.

“El más joven tenía antecedentes por robos similares, y pedido de captura. Hoy lunes se les formularán cargos” aseguró Casal.

Lo cierto es que la moto fue recuperada y será entregada a sus dueños. “Finalmente el robo quedó solamente en calidad de tentativa, gracias a la rápida intervención policial” finalizó el comisario.

