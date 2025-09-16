Las medidas que tomaron en un secundario de Centenario luego de que un estudiante ingresó con un arma

Centenario sigue conmovido por los episodios de violencia escolar que se vivieron recientemente, cuando un alumno ingresó a la escuela con un arma de aire comprimido y otra adolescente denunció que fue golpeada por un grupo de compañeras.

La novedad es que la escuela donde ocurrió todo retomará sus clases recién este viernes. Antes, protagonizaron una serie de jornadas de reflexión que sirvieron para concientizar a sus alumnos, y de las que surgirán nuevas pautas para reformular sus códigos de convivencia.

“Queremos informar a las familias y a nuestros/as estudiantes acerca de cómo venimos actuando debido a los hechos ocurridos. Ayer tuvimos una jornada para analizar lo sucedido, acordar criterios y decisiones en conjunto. De la misma participaron todos los actores de la institución. El miércoles (por mañana) se continuará con la suspensión de clases, con el fin de que el equipo docente pueda plantear las modificaciones necesarias de nuestros acuerdos escolares de convivencia” expresaron desde la institución, a través de un comunicado.

Un viernes trágico

Lo cierto es que la entidad sigue preocupada por la escalada de violencia que viven sus estudiantes. Todo se inició el viernes último, cuando personal de la Comisaría 52 fue alertado sobre la presunta presencia de un menor con un arma de fuego en los baños del establecimiento. La situación fue detectada tras un llamado que activó el protocolo de seguridad.

Inmediatamente, la jefa de guardia de la unidad coordinó acciones con los directivos del colegio y el personal de seguridad interna para intervenir de forma segura. Tras una inspección exhaustiva, se localizó en la mochila de una alumna un arma que pertenecía a otro menor. El objeto fue identificado como una pistola de aire comprimido, que fue secuestrada por las autoridades para su peritaje.

El caso fue puesto en conocimiento de la Unidad Fiscal de Delitos Juveniles, a cargo del Dr. Carlos Gómez, quien dispuso el inicio de una causa judicial.

Un caso de violencia escolar previo encendió las alarmas

El hecho del arma se dio pocas horas después de que una madre denunciara públicamente que su hija había sido brutalmente agredida el jueves al mediodía, a solo unas cuadras del CPEM 67. Según el relato, la adolescente de segundo año fue golpeada por otras alumnas, y la familia aseguró que la joven viene sufriendo bullying desde hace años.

Este episodio, sumado al operativo policial del viernes y a los gritos que se escucharon en el lugar durante la intervención, generó gran preocupación entre estudiantes, docentes y padres.