Golpe al narco en Roca: cayó Javier Luna con su banda familiar

El temido narco Javier Luna (33 años), condenado en 2019 a seis años de prisión por tráfico y comercialización de drogas, volvió a caer. La Brigada de Toxicomanía de Roca lo sorprendió en pleno negocio, cuando otra vez había montado un kiosco narco en su casa de calle Canadá al 600. En el procedimiento también fue detenido su pareja, su hermana y su cuñado, quienes integraban la red familiar dedicada a la venta de cocaína y marihuana, en muchísima menor escala que la banda que regenteaba hace años.

La investigación empezó hace cuatro meses con una denuncia anónima al 0800-DROGA y terminó este fin de semana con dos allanamientos simultáneos que sacudieron a la ciudad. La policía no solo desarmó el punto de venta de Luna, sino también un centro de acopio y distribución en calle Misiones al 2700, donde operaba su cuñado de 32 años que se movía en un Ford Ka blanco para entregar los pedidos a domicilio.

En la vivienda de Luna vivían también dos mujeres, de 26 y 30 años, que quedaron involucradas en la causa. Para los investigadores, el hombre de 33 años había retomado su viejo rol de jefe de operaciones, abastecido por su cuñado. Los allanamientos fueron coordinados por la Fiscalía Federal y autorizados por el Juzgado de Garantías. El golpe fue quirúrgico: los efectivos irrumpieron cuando Luna y sus cómplices intentaban deshacerse de la droga al advertir por las cámaras de vigilancia que rodeaban la casa, pero ya era tarde.

El resultado: 50 gramos de cocaína, 10 gramos de marihuana, una pistola calibre 22 con la recámara lista para disparar, siete celulares, cámaras de seguridad, monitores, una notebook y una montaña de dinero en efectivo que superaba los dos millones de pesos.

Ahora, Luna enfrenta una nueva causa por infracción a la Ley 23.737, junto a tres cómplices. El hombre que en 2019 había sido condenado por liderar una organización narco que sembraba miedo en el norte de la ciudad, volvió a caer en las mismas calles que alguna vez controló.