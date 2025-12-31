Ante el aumento del flujo de turistas que cruzan la cordillera para recibir el Año Nuevo en Chile, desde el organismo de Pasos Fronterizos se recordó el estado y los horarios de funcionamiento de los principales complejos internacionales de la provincia de Neuquén.

El reporte oficial incluye los horarios de ingreso y egreso para este miércoles 31 de diciembre y abarca los pasos más utilizados por quienes viajan hacia la región de La Araucanía y Los Lagos.

El paso internacional Pino Hachado, que conecta Las Lajas con Liucura, se encuentra habilitado para todo tipo de vehículos: salida desde Chile: de 8 a 19 e ingreso a la Argentina: de 8 a 20 Se trata de uno de los cruces más elegidos durante las fiestas, por lo que se espera una importante congestión vehicular durante la jornada.

En tanto, el paso Cardenal Samoré, que une Villa La Angostura con Osorno, también permanece habilitado para todo tipo de vehículos, con un horario de atención de 8 a 19. Es uno de los complejos con mayor circulación turística en esta época del año.

El paso Hua Hum funciona de 8 a 19 para vehículos y buses. Desde el organismo fronterizo recomendaron utilizar vehículos 4x4, debido a las características del camino y posibles complicaciones en el trayecto.

Por su parte, el paso Mamuil Malal, utilizado principalmente por quienes viajan desde Junín de los Andes, se encuentra habilitado de 8 a 20 para vehículos menores y buses.

En el caso del paso Icalma, el cruce está habilitado solo para vehículos menores, con los siguientes horarios: ingreso de 8 a 20 y salida de 8 a 19

Recomendaciones para viajar

Desde los pasos fronterizos solicitaron a los conductores extremar las medidas de precaución, respetar las normas de tránsito y prever demoras ante el incremento del flujo vehicular por las celebraciones de Año Nuevo.

Además, recomendaron viajar con documentación completa, revisar el estado de las rutas y salir con antelación para evitar quedar fuera del horario de atención de los complejos.