El Ministerio de Seguridad de Neuquén puso en marcha un amplio esquema de operativos preventivos y de control que se desplegarán en los principales puntos turísticos de la capital neuquina y en distintas localidades del interior. El dispositivo tendrá especial énfasis en los horarios de mayor circulación y en los sectores con mayor afluencia de visitantes durante la temporada de verano.

El plan contempla presencia permanente de fuerzas de seguridad, controles vehiculares, patrullajes preventivos y monitoreo tecnológico en espacios urbanos y rurales de alta concurrencia. Las acciones están orientadas a garantizar la seguridad tanto de residentes como de turistas, en un contexto marcado por un intenso movimiento turístico en toda la provincia.

Refuerzo de controles en el Paseo de la Costa

En la ciudad de Neuquén, uno de los puntos centrales del operativo es el Paseo de la Costa, donde se instalaron dos nuevos puestos de control en la península Hiroki y en la Isla 132. A esto se sumó la incorporación de cámaras de seguridad monitoreadas en tiempo real desde la central ubicada en la Jefatura de Policía, con la colaboración de la Prefectura Naval Argentina para fortalecer la vigilancia en la zona ribereña.

El ministro de Seguridad, Matías Nicolini, destacó que “Neuquén viene creciendo sostenidamente como destino turístico y eso nos obliga a redoblar esfuerzos para brindar tranquilidad y previsibilidad, tanto a quienes nos visitan como a los neuquinos”.

En esa línea, subrayó que “la seguridad es una condición indispensable para el desarrollo turístico y por eso estamos presentes con operativos permanentes en los lugares de mayor circulación”.

Prevención vial en rutas provinciales

En paralelo, el Ministerio desarrolla una campaña integral de prevención vial en rutas provinciales, que combina controles preventivos con acciones de concientización dirigidas a conductores y viajeros. El objetivo central es reducir el riesgo de siniestros viales y evitar tragedias durante el verano, haciendo hincapié en el autocuidado y el cumplimiento estricto de las normas de tránsito.

“La prevención es una tarea compartida. El Estado despliega recursos humanos y tecnológicos, pero es fundamental que cada conductor asuma la responsabilidad de respetar las normas para cuidarse y cuidar a los demás”, afirmó Nicolini.

La iniciativa comenzó este jueves y prevé un refuerzo especial de controles durante los fines de semana y los recambios de quincena, cuando se registra el mayor volumen de tránsito vehicular y de pasajeros en la provincia.