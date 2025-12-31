¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Susto en Plottier

Un auto se incendió este mediodía: la rápida acción de los bomberos evitó daños mayores

El incendio ocurrió este miércoles cerca del mediodía en la calle Perito Moreno al 50, cuando las llamas comenzaron a salir del motor del vehículo y el conductor logró salir a tiempo.

Por Redacción

Miércoles, 31 de diciembre de 2025 a las 13:33
Este miércoles cerca del mediodía, un auto se incendió en la calle Perito Moreno al 50 de la ciudad de Plottier, generando alarma entre vecinos y automovilistas. Las llamas comenzaron a salir del sector del motor mientras el vehículo se encontraba detenido.

El conductor advirtió la situación a tiempo, logró salir del habitáculo y dio aviso de inmediato a los servicios de emergencia. Bomberos Voluntarios de Plottier acudieron rápidamente al lugar y lograron extinguir el fuego antes de que se propagara al resto del vehículo.

Gracias a la rápida intervención, gran parte del automóvil pudo ser conservada y el incendio fue controlado sin mayores consecuencias. Desde el cuartel confirmaron que no se registraron personas lesionadas.

