Este miércoles cerca del mediodía, un auto se incendió en la calle Perito Moreno al 50 de la ciudad de Plottier, generando alarma entre vecinos y automovilistas. Las llamas comenzaron a salir del sector del motor mientras el vehículo se encontraba detenido.

El conductor advirtió la situación a tiempo, logró salir del habitáculo y dio aviso de inmediato a los servicios de emergencia. Bomberos Voluntarios de Plottier acudieron rápidamente al lugar y lograron extinguir el fuego antes de que se propagara al resto del vehículo.

Gracias a la rápida intervención, gran parte del automóvil pudo ser conservada y el incendio fue controlado sin mayores consecuencias. Desde el cuartel confirmaron que no se registraron personas lesionadas.