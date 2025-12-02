Una serie de ocho allanamientos simultáneos en Roca permitió desarticular gran parte de la banda acusada de perpetrar una violenta entradera, cuando una familia de calle España 1151 fue reducida a golpes y amenazada con armas. En el operativo detuvieron a dos sospechosos, imputaron a un tercero, secuestraron joyas robadas, celulares, indumentaria y hasta surgieron causas por drogas y resistencia a la autoridad por parte de un menor de edad.

Detrás de este megaoperativo, en cercanías a la calle Defensa en el norte de la ciudad, hay una historia de terror que empezó hace apenas cinco días El jueves poco después de las 21, cuatro encapuchados irrumpieron sin piedad en la vivienda de una familia roquense.

Los maniataron, les apuntaron con un arma y, en cuestión de minutos, escaparon con dinero, joyas y todo lo que pudieron cargar. Desde ese momento, la Policía se lanzó a una cacería contrarreloj para identificar a la banda que había actuado con tal frialdad.

El accionar de la banda quedó registrado en las cámaras de seguridad. Se puede ver cómo Un Volkswagen Vento estacionó en la calle y tres sujetos encapuchados bajaron para escalar un paredón e ingresar a la vivienda.

Con el correr de la investigación, los indicios empezaron a empujar todos hacia el mismo círculo delictivo. Por eso, hoy a las 7:15 de la mañana, se activó un despliegue de alto impacto. La Brigada de Investigaciones de Roca marcó varias viviendas y el Grupo COER llevó delante los allanamientos.

Toda la maquinaria policial se movió bajo una misma hipótesis: los autores de la entradera estaban es sus viviendas, pero los elementos robados estaban dispersos en varias cosas de la misma cuadra.

En esa línea, los uniformados irrumpieron en ocho domicilios. La escena se repitió una y otra vez: puertas forzadas, gritos de identificación policial y pasillos repletos de efectivos.

Los uniformados lograron secuestrar joyas con pedido de secuestro, compatibles con lo denunciado por las víctimas de la entradera. Además, se incautó indumentaria presuntamente usada en el robo, dispositivos celulares y otros elementos que los investigadores prefieren no detallar, pero que vinculan directamente a los sospechosos con el hecho.

Como si fuera poco, en dos de los domicilios allanados surgieron actuaciones por infracción a la Ley 23.737, lo que sugiere que la banda no solo se dedicaba a hechos violentos, sino que también se movía entre drogas y comercio ilegal. Y durante uno de los procedimientos, un menor de 16 años, terminó acusado por atentado y resistencia a la autoridad.