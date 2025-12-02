Automovilistas que transitaban por la ruta internacional que conecta Río Gallegos con Chile registraron este martes un episodio de riesgo vial.

Según fuentes de Carabineros, un hombre de nacionalidad chilena, en evidente estado de ebriedad y sin ropa, irrumpió en la calzada y comenzó a arrojarse frente a los vehículos en movimiento.

Varios testigos grabaron el momento en que el sujeto avanzaba por la ruta obstaculizando el tránsito. En uno de esos registros se observa cómo toma una piedra y la arroja contra un automóvil argentino, lo que provocó la rotura total del parabrisas.

La intervención de Carabineros

Patrullas de Carabineros de Chile interceptaron al hombre a pocos kilómetros del lugar del incidente.

El organismo informó que quedó arrestado por desórdenes públicos y daños materiales, y que la rápida intervención evitó un siniestro de mayor magnitud en esta vía de alto flujo vehicular.

Las autoridades chilenas iniciaron actuaciones administrativas y judiciales para determinar el nivel de responsabilidad del detenido. También se solicitó un informe médico debido a su estado al momento del episodio.