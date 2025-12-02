El gobernador Alberto Weretilneck envió a la Legislatura el proyecto de Ley Impositiva 2026 y promete un alivio directo en los bolsillos: la carga de Ingresos Brutos sobre luz y gas se reduce un 60%. La alícuota aplicada a la distribución baja del 2,5% al 1%, lo que impactará de inmediato en las facturas y posicionará a Río Negro entre las provincias con menor presión impositiva en estos consumos.

La medida significa un ahorro anual de 6.300 millones de pesos para familias, comercios, pymes, industrias, productores y entidades sin fines de lucro. El alcance es masivo: 263.000 usuarios de gas, 217.000 hogares eléctricos, 16.000 comercios, 3.900 industrias, 1.100 productores y 6.500 instituciones comunitarias.

El objetivo es claro: aliviar el costo de los servicios y dar oxígeno a la producción y la vida cotidiana. En paralelo, la Ley Impositiva 2026 mantiene sin cambios las demás alícuotas de Ingresos Brutos, garantizando previsibilidad en un contexto de costos crecientes y recuperación lenta.

Con esta jugada, Weretilneck busca marcar el rumbo: menos impuestos, más alivio y mejores condiciones para trabajar y producir en Río Negro.