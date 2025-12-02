Villa Pehuenia - Moquehue se consolida como un destino donde el turismo, la cultura y la naturaleza conviven de forma armónica y son parte esencial de la identidad local, este escenario exige que se promuevan talleres para fortalecer la educación local, orientados a que cada habitante se reconozca como embajador de su lugar. El programa municipal busca educar a la población para recibir, orientar y transmitir información y experiencias con profundo arraigo a los valores culturales y naturales.

El Taller Municipal “Aula Abierta, Aldea Viva” cerró el pasado 29 de noviembre con una jornada llena de aprendizajes, sensibilidad ambiental y vivencias compartidas. La actividad final se realizó en el tradicional Circuito Pehuenia, un recorrido emblemático donde confluyen la riqueza biológica del bosque andino patagónico, la historia geológica del paisaje cordillerano y de las personas que habitaron y habitan la región.

Entre las experiencias realizadas, los habitantes de Villa Pehuenia - Moquehue pudieron observar de manera directa la flora característica, con especial énfasis en el pehuén y su rol estratégico en el ecosistema, interpretar procesos volcánicos y glaciarios, y reconocer sitios de valor histórico, temas que fortalecen el conocimiento de las personas que viven en el destino turístico.

El Intendente local Arturo de Gregorio, destacó que “este programa busca que vecinos, trabajadores del turismo y emprendedores en general tengan herramientas para conocer el lugar en el que vivimos, y puedan profundizar su vínculo con el territorio, interpretarlo y transmitirlo con responsabilidad. Ese es el camino hacia un destino más consciente, con sentido de pertenencia y preparado para recibir visitantes”.

El taller "Aula Abierta, Aldea Viva" se dictó durante los meses de septiembre, octubre y noviembre en Villa Pehuenia y en Moquehue, con salidas de campo grupales, que potenciaron los saberes, a cargo del docente y vecino Martín Capel. Este fin de semana cerró su primera edición, marcada por el entusiasmo, la colaboración interdisciplinaria y el fortalecimiento del sentido de pertenencia.

El programa municipal Comunidad Anfitriona forma parte del Plan de Metas 2027 y su eje estratégico Aldea Viva, con el que el Municipio impulsa una visión de desarrollo turístico, ambiental y cultural sostenible a largo plazo.

Para más información:

WhatsApp Turístico: +54 9 2942 472732

www.villapehueniamoquehue.gob.ar