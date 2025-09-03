Buscan a una joven de 18 años desaparecida en Cipolletti

La Policía de Río Negro emitió una alerta para dar con el paradero de Antonella del Pilar Padilla, una joven de 18 años que se encuentra desaparecida en Cipolletti. La denuncia fue radicada en la Comisaría 45ª, desde donde se coordina el operativo de búsqueda. La joven se ausentó de su domicilio en el barrio Anai Mapu sin dejar rastros, y desde entonces no se tienen novedades sobre su ubicación. La fuerza provincial activó el protocolo de búsqueda de persona, con intervención de unidades especiales.

Antonella es de contextura robusta, mide aproximadamente 1,58 metros, tiene tez blanca, cabello castaño corto hasta los hombros y ojos marrones. Posee piercing en la ceja y en la nariz, y un tatuaje de varias flores en el brazo derecho. Al momento de ausentarse vestía campera negra, jeans moom color azul o negro, zapatillas blancas y llevaba una mochila negra. Estos datos fueron aportados por su entorno familiar y confirmados por la unidad policial.

La búsqueda se concentra en sectores urbanos y periféricos de Cipolletti, con patrullajes, relevamiento de cámaras de seguridad y entrevistas a personas cercanas. Desde la Policía se solicitó a la comunidad que ante cualquier información que pueda resultar útil se comunique de inmediato al 911 o a la dependencia policial más cercana.

La Comisaría 45ª trabaja en articulación con el gabinete de investigaciones, brigadas de prevención y personal de criminalística. También se activó el contacto con organismos judiciales y de asistencia a víctimas. La familia de Antonella acompaña de cerca el proceso