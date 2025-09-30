Prohíben el uso de dos aceites de oliva: ¿cuáles son y por qué?

Dos marcas de aceite de oliva fueron prohibidas por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT).

Se trata de la firma “Morando Premium” y del de la marca “Estancia Olivares”. El organismo aseguró que ambos carecían de registros sanitarios, y que estaban rotulados con números inexistentes dentro del Registro Nacional de Establecimiento, y del de Producto Alimenticio.

Debido a esto, los productos se sacarán del mercado, aunque alertaron a los compradores acerca de las irregularidades, para que las tengan en cuenta.

Alerta rótulos

“Cualquier alimento envasado que no incluya información completa en sus etiquetas deberá ser cuestionado por su posible inseguridad alimentaria” alertaron desde el organismo.