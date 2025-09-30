¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Martes 30 de Septiembre, Neuquén, Argentina
Prohíben el uso de dos aceites de oliva: ¿cuáles son y por qué?

La medida la hizo pública la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT). En la nota, los detalles sobre la prohibición

Por Redacción

Martes, 30 de septiembre de 2025 a las 14:23
Dos marcas de aceite de oliva fueron prohibidas

Dos marcas de aceite de oliva fueron prohibidas por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT).

Se trata de la firma “Morando Premium” y del de la marca “Estancia Olivares”. El organismo aseguró que ambos carecían de registros sanitarios,  y que estaban rotulados con números inexistentes dentro del  Registro Nacional de Establecimiento,  y del de Producto Alimenticio.

Debido a esto, los productos se sacarán del mercado, aunque alertaron a los compradores acerca de las irregularidades, para que las tengan en cuenta.

Alerta rótulos

“Cualquier alimento envasado que  no incluya información completa  en sus etiquetas deberá ser cuestionado por su posible inseguridad alimentaria” alertaron desde el organismo.

