Patricia Bullrich y Federico Sturzenegger llegan a Bariloche para la Convención de Finanzas 2025

Este jueves comienza en Bariloche la 46ª Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), con la presencia de figuras clave del Gobierno Nacional y del empresariado argentino. El evento se desarrollará en el hotel Llao Llao y se extenderá hasta el domingo 7 de septiembre. Entre los principales disertantes estarán la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

La jornada inaugural contará con la participación del director de la Organización Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, y del gobernador Alberto Weretilneck. También se espera la intervención del vicepresidente del Banco Central, Vladimir Werning, y del secretario de Finanzas, Pablo Quirno, en un panel dedicado a los desafíos macroeconómicos en el contexto de transición política y financiera.

El lema de esta edición es “Compitiendo en un mundo en transición. Oportunidades y desafíos”, y busca generar un espacio de diálogo entre el sector público y privado en medio de la incertidumbre por la política cambiaria y las reformas estructurales. Entre los empresarios confirmados se encuentran Eduardo Elsztain (IRSA), Gabriel Blasi (Telecom), Martín de los Santos (Mercado Libre), Luis Galli (Newsan), Roman Malceñido (Morixe), Emiliano Porciani (Payway), Hernán Spoto (Sidersa) y Demian Reidel (Nucleoeléctrica Argentina).

El intendente de Bariloche y el gobernador Weretilneck serán los anfitriones institucionales del encuentro, que también contará con la presencia del diputado Ricardo López Murphy, la senadora Carolina Losada, la secretaria de Energía María Tettamanti, el director del Instituto Balseiro Mariano Cantero y el CEO de INVAP Darío Giussi. La agenda incluye mesas temáticas sobre innovación, energía, infraestructura, finanzas públicas y competitividad regional.

Los empresarios más importantes del país se reunirán en Bariloche

La Convención del IAEF se consolida como uno de los espacios más influyentes del país en materia económica y empresarial. La presencia de altos funcionarios del Gobierno de Javier Milei en Bariloche genera expectativa por posibles definiciones sobre el rumbo económico, la desregulación estatal y el vínculo con el sector privado. El evento se desarrolla en un contexto de tensión por la política fiscal y la reconfiguración del rol del Estado en áreas estratégicas.

Este jueves la jornada comenzará a las 15:30 con la ceremonia de apertura encabezada por autoridades locales y organizadores, seguida a las 15:50 por una entrevista al vicepresidente del Banco Central, Vladimir Werning. A las 16:10 se presentará la Encuesta de Inversión y Financiación de EY, y a las 16:40 se debatirá sobre el nuevo orden global con Francisco de Santibañes y Rafael Grossi. A las 17:10 se abordarán claves del humor social y el voto económico con Juan Germano y Ana Iparraguirre, y tras un coffee-break, a las 18:00 se analizarán inflación, tasas y crecimiento con Lucila Barbeito y Miguel Kiguel.