Weretilneck festejó que la Justicia ordenó revisar los 150 km más peligrosos de la Ruta 151

El peligroso estado de la Ruta Nacional 151, convertido en un verdadero infierno para quienes la transitan, logró finalmente un sacudón judicial. El juez federal de Roca, Hugo Greca, declaró admisible el amparo colectivo presentado por el gobernador Alberto Weretilneck junto a intendentes y cámaras empresariales, y ordenó un relevamiento técnico sobre los 150 kilómetros más críticos de la traza. El mandatario celebró la decisión e insistió con la incacción de Nación en el mantenimiento de las rutas pese a cobrar un impuesto específico para eso.

“Es un paso clave: la Justicia va a revisar los tramos más peligrosos, hacer un reconocimiento en la ruta y exigir pericias técnicas que confirmen lo que ya sabemos. Nación reconoció que en dos años no ejecutó obras sustanciales y que lo poco que hizo es insuficiente”, disparó el mandatario rionegrino en sus redes sociales.

Weretilneck no se guardó nada y apuntó directo contra la inacción oficial: “Río Negro no pide privilegios, exige lo que corresponde: rutas seguras, inversión y respeto por nuestra gente. No vamos a permitir que la desidia nacional siga poniendo en riesgo vidas humanas”.

El fallo todavía no resuelve el fondo del reclamo, pero abre una puerta clave para que la Justicia analice pruebas, realice pericias y obligue a Vialidad Nacional y al Estado a dar respuestas concretas. El gobernador celebró la medida y la calificó como “una victoria de los rionegrinos que se cansaron de promesas vacías”.

La acción judicial fue acompañada por intendentes de Cipolletti, Catriel, Cinco Saltos, Contralmirante Cordero y Campo Grande, además de cámaras empresariales. Todos remarcaron que el pésimo estado de la ruta no sólo pone en riesgo vidas, sino que también golpea a la economía regional.

Mientras tanto, los vecinos siguen esquivando cráteres y rezando para no engrosar la lista de víctimas de la 151. Ahora, la pelota está en la cancha de la Justicia y del Gobierno nacional, que ya no podrá hacerse el distraído.