Una donante de 50 años permitió un operativo multiorgánico en el Hospital de Bariloche

La provincia de Río Negro sumó un nuevo operativo de donación de órganos, el cuarto en lo que va de 2025. El procedimiento realizado en el Hospital de Bariloche, permitió la procuración de un hígado y dos riñones, que ya fueron asignados a pacientes que esperaban un trasplante. En tanto, las córneas aún están bajo estudio para determinar su viabilidad.

Con este avance, el sistema de salud provincial contabiliza dos operativos multiorgánicos y dos mono-orgánicos renales en lo que va del año, cada uno de ellos representando una esperanza concreta para quienes permanecen en lista de espera.

Desde el Ministerio de Salud y CUCAI Río Negro destacaron la actitud solidaria de la familia donante, que acompañó la decisión en un momento de profundo dolor. También hicieron llegar un reconocimiento al equipo del hospital que llevó adelante el procedimiento, valorando su compromiso y profesionalismo.

"Tuvimos un operativo multiorgánico en el Hospital de Bariloche con el trabajo de la Unidad de Procuración que tenemos. La donante fue una mujer de 50 años que llevaba tres días en terapia intensiva por un ACV, y ya se había hecho todo lo posible para que saliera adelante. Cuando no había nada más que hacer, se le comunicó a la familia. Como no estaba anotado en su DNI que era donante, se decidió hablar con ellos", dijo la coordinadora Provincial de CUCAI, Guillermina Krenz.

Vale recordar que la Ley Nacional 27.447 establece que toda persona mayor de edad es considerada donante, salvo que haya manifestado expresamente su negativa en vida.

CUCAI Río Negro agradeció a la familia donante y al equipo de salud por su compromiso.

Río Negro sigue consolidando una red de trabajo que coloca a la provincia en un rol activo dentro del mapa nacional de donación y trasplante, donde cada operativo abre una nueva posibilidad de vida.