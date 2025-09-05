“Recen por Denis e Iris”: oraciones por los chicos que luchan por su vida tras un accidente en moto

Una noticia que golpeó fuerte

El jueves por la madrugada, un violento choque en la Ruta 39 dejó a dos jóvenes en estado crítico. Se trata de Denis Sepúlveda, de 21 años y oriundo de Charra Ruca, y de Iris Rojas, de 20, vecina de Andacollo. Ambos fueron trasladados en código rojo a Neuquén capital, donde reciben atención en hospitales de mayor complejidad.

El accidente sacudió a toda la zona norte de la provincia, dejando a dos familias atravesadas por la angustia y la incertidumbre.

Oraciones que se multiplican

La noticia generó un profundo impacto en las comunidades de Andacollo y Charra Ruca, que rápidamente se unieron en una muestra de solidaridad. A través de WhatsApp y redes sociales comenzó a circular un mensaje que pide a todos elevar una oración por la vida de Denis e Iris.

El texto refleja la desesperación de vecinos, familiares y amigos: “Les pido que oren desde donde estén. Que pidamos juntos por la salud de Denis y de Iris. Que Dios les dé la fortaleza y la sanidad que necesitan. La oración tiene poder”.

Un operativo desesperado

Tras el accidente, los dos chicos fueron trasladados en un complejo operativo aéreo que incluyó vuelos sanitarios para llegar lo antes posible a la capital. Allí permanecen internados, mientras los médicos luchan por estabilizarlos.

La gravedad de las lesiones mantiene en vilo a todos los que conocen a los jóvenes, mientras crece la cadena de plegarias en iglesias, plazas y casas de familia.

Una comunidad unida en el dolor

En medio de la tristeza, la fe se convirtió en el refugio de dos pueblos enteros. Vecinos que no conocen personalmente a Denis ni a Iris se sumaron a la cadena de oración, convencidos de que la fuerza de la comunidad puede hacer la diferencia.

El norte neuquino, conmovido, espera por un milagro que devuelva la esperanza a dos familias que hoy atraviesan el momento más difícil de sus vidas.