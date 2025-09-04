Vuelos sanitarios de urgencia a Neuquén: la joven pareja que chocó en moto en la Ruta 39 lucha por su vida

Una mañana marcada por la angustia

El siniestro vial ocurrido este jueves alrededor de las 8 en la Ruta Provincial 39, entre Andacollo y Huinganco, no fue uno más. La noticia del accidente en moto se expandió rápidamente en la zona y generó angustia por la gravedad de lo ocurrido y por la edad de las víctimas, que apenas rondan los 20 años.

La motocicleta en la que viajaban despistó por motivos que aún se investigan. La violencia del impacto dejó a los dos ocupantes en estado crítico, lo que obligó a un operativo sanitario de gran despliegue.

La joven, trasladada en vuelo sanitario

La primera en ser derivada fue la joven que viajaba en la moto. Tras recibir atención en el hospital de Andacollo y luego en el de Chos Malal, se decidió su traslado inmediato en vuelo sanitario a Neuquén capital. Su estado es delicado y requiere atención en un centro de mayor complejidad.

El joven fue operado y también será trasladado

El otro ocupante, un joven que también sufrió lesiones severas, debió ser intervenido quirúrgicamente de urgencia en el hospital Gregorio Álvarez de Chos Malal. La operación buscó estabilizarlo antes de concretar su derivación a Neuquén.

Los médicos confirmaron que, una vez controlada su situación, también será llevado en vuelo sanitario a la capital provincial para continuar allí con los tratamientos necesarios.

Una investigación en curso

Las causas del despiste aún no fueron aclaradas. La Policía trabaja para establecer cómo ocurrió el hecho en un tramo de la ruta que suele tener tránsito de vecinos que se desplazan entre ambas localidades.

Mientras tanto, la atención se centra en la evolución de los dos jóvenes, cuya salud mantiene en vilo a toda la comunidad.